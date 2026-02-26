Marzo traerá un cambio en el clima que muchos deseaban

Marzo se perfila como uno de los meses más cálidos del año en Costa Rica, junto con abril, debido a la perpendicularidad de los rayos solares sobre el país y el inicio del proceso del sol cenital, el cual se extenderá hasta abril.

Estas condiciones provocarán un aumento significativo en las temperaturas, principalmente en la vertiente del Pacífico, donde se esperan semanas bastante secas, especialmente durante la primera quincena. Incluso, la reducción de lluvias podría extenderse hasta finales de mes.

Aunque marzo forma parte de la estación seca, se prevé que las precipitaciones sean menores de lo habitual en la región del Pacífico.

LEA MÁS: Conductor sobrevivió de milagro tras aparatoso vuelco en puente del río Jorco

Así estará la temperatura en marzo 2026

En contraste, la región del Caribe experimentará condiciones un poco lluviosas durante las primeras semanas del mes. Sin embargo, estas irán disminuyendo conforme avance marzo, dando paso a condiciones más típicas de la época, con lluvias asociadas a sistemas frontales desde la segunda semana y hasta el 29 de marzo.

LEA MÁS: Padre Sergio sobre doble homicidio en Cristo Rey: “Las chiquitas me preguntaron que qué hacen ahora que no tienen mamá”

El comportamiento climático del mes tendrá características muy marcadas en varias regiones. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Además, se anticipa un incremento en las temperaturas diurnas en el Pacífico norte y Pacífico central, debido a un calentamiento paulatino de las aguas cercanas a Sudamérica, lo que favorecerá un ambiente más caluroso en esas zonas.

En cuanto a los vientos, estos se mantendrán moderados durante la primera quincena del mes. Por su parte, el Valle Central presentará precipitaciones típicas de la época durante prácticamente todo el periodo.