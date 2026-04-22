Acribillan a un hombre y le prenden fuego a la orilla de un río

Un hecho alarmante sacudió a Limón se dio luego de que se reportara una escena realmente impactante en el río Bananito.

Allí, un hombre fue asesinado de múltiples disparos. Además, el cuerpo presentaba signos de haber sido quemado, lo que aumenta la crudeza del crimen.

Alexander Morales, de la central de la Cruz Roja, confirmó que a las 5:33 p. m. de este martes 21 de abril recibieron la alerta sobre la situación. Al llegar al sitio, los socorristas declararon al hombre sin vida.

La víctima sería un adulto con una edad estimada entre los 20 y 30 años; su identidad no ha trascendido.

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Violencia extrema en río Bananito de Limón. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

Otro hombre resultó herido

En el mismo lugar, las autoridades encontraron a otro hombre con heridas de bala en las piernas. Aunque los socorristas pretendían trasladarlo a un centro médico, este se negó a recibir atención.

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes ahora trabajan para esclarecer las causas de esta violenta agresión.

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