Video muestra cómo chiquito saca cuchillo para defenderse de compañerito afuera de colegio en Costa Rica

Un video de apenas 16 segundos encendió las alarmas y dejó en evidencia una situación preocupante protagonizada por estudiantes de colegio.

Las imágenes, que han generado consternación, muestran cómo un joven increpa a otro, quien intenta defenderse asegurando que no tiene nada que ver mientras levanta las manos.

En medio del altercado, otro estudiante interviene y le propina un golpe en la nuca, lo que agrava la situación y eleva la tensión entre los involucrados.

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Hecho violento ocurrió frente a otros estudiantes. Foto: Ilustrativa (Shutterstock)

Segundos después, el estudiante que recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza, saca de su espalda un cuchillo que portaba con un protector, lo que provoca que el otro estudiante corra para resguardar su vida ante el riesgo de un enfrentamiento mayor.

El hecho ocurrió frente a otros colegiales que se encontraban cerca de buses estudiantiles, lo que incrementa la preocupación por la violencia en entornos educativos.

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la situación fue atendida por la administración del centro educativo.

“La situación fue atendida por la administración del centro educativo, se aplicó la inasistencia a la persona estudiante que portaba el cuchillo, se llamó a la madre de familia y se realizó la denuncia en la Fiscalía por amenaza con arma; se aplicaron las pautas en situación de violencia”, indicaron.

Este caso no solo genera alarma por la violencia entre estudiantes, sino también porque uno de los involucrados enfrenta ahora una situación penal por portar y amenazar con un arma.

De momento, no trascendió en qué parte del país ocurrió el hecho, aunque se presume que fue en una zona rural debido a la presencia de buses colegiales.

No publicamos el video para resguardar la intimidad de los menores de edad.