Mecánico que murió al chocar contra baranda de puente regresaba a su casa tras reparar ambulancia

Gerardo Martí es recordado por su seres queridos como un hombre de gran corazón y dedicado a su familia. Foto cortesía.

Una tragedia se cruzó en el camino del mecánico Gerardo Antonio Martí Álvarez cuando regresaba a su casa tras realizar un trabajo en Puntarenas, pues lamentablemente sufrió un aparatoso accidente de tránsito que terminó por costarle la vida.

Martí, de 44 años, es el hombre que falleció la madrugada de este domingo en Paquera de Puntarenas cuando, por motivos que se desconocen, el carro en el que viajaba se estrelló contra la baranda metálica del puente sobre el río Fruta de Pan.

“De acuerdo con el reporte preliminar, aparentemente el ahora fallecido viajaba en un vehículo 4x4 con otro hombre y por razones que se mantienen en investigación el carro chocó contra la baranda del puente, la cual atravesó el vehículo, impactando a Martí, quien salió expulsado a la carretera”, detalló el Organismo de Investigación Judicial.

En un video que circula en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los familiares del ahora fallecido, se observa la escena del trágico accidente y de fondo se escucha a un hombre llorando y diciendo: “No, ¿por qué no fui yo? (...) este mae no puede estar muerto”, al parecer, este sería quien viajaba con el mecánico en dicho carro.

Viajó por trabajo

Una mujer que es familia de Martí, quien pidió que su nombre no fuera publicado, le contó a La Teja que Gerardo se especializaba en mecánica automotriz y de precisión y que el momento del accidente se dirigía hacia su casa, en Barva de Heredia.

“Era muy buen mecánico y sobre todo muy buena persona. A él lo llamaron para que fuera a reparar una ambulancia a Paquera, eso tengo entendido; él iba para su casa cuando pasó el accidente”, comentó la familiar del mecánico.

“Gerardín, como le decíamos de cariño, era muy tranquilo, cariñoso, humilde y trabajador”. — Familiar de Gerardo.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo en Paquera. Foto cortesía.

En cuanto a cómo se enteró del fatal accidente, la mujer dijo que su esposo la despertó en la madrugada para decirle que Gerardín, como le decían de cariño a Martí, había fallecido en un choque.

“De inmediato agarré mi celular y vi los mensajes de una familiar, avisándome lo que había pasado, yo le decía que no y que no”, recordó.

Este es un nuevo golpe para la familia, pues la allegada del mecánico contó que hace unos años otro familiar también murió en esa misma localidad, también en un accidente de tránsito.

Lloran su muerte

Martí, quien era padre de un muchacho de 18 años y una jovencita de 20, es recordado por sus seres queridos como un hombre noble y de gran corazón, entregado a su familia y que se esforzaba para que no les faltara nada.

“Él era muy hogareño y trabajador, lo voy a recordar con mucho cariño, la sonrisa que siempre tenía cuando nos veíamos. Era un joven amado, feliz y que disfrutó al máximo, sanamente, junto a su esposa y sus hijos”, comentó la familiar.

Tras darse a conocer la triste noticia sobre la muerte de Gerardo, las redes sociales se llenaron de mensajes de amigos y allegado que lamentaron su trágica partida.

“Triste, triste, no sé el por qué, pero Dios es quien te ha llamado, me inunda la tristeza, una persona quien fue amigo, profesor y un gran ser, agradezco cada consejo, cada pequeña enseñanza que me orientó para ser una mejor persona. Mucha fortaleza a la familia y un gran abrazo hasta el cielo mi hermanito, el cielo está de fiesta y Dios tiene un gran hijo a su lado”, publicó un amigo del mecánico apellidado Sánchez.

Otro amigo del mecánico, apellidado Murillo, también aprovechó esa publicación para compartir el último momento que tuvo junto a Martí.

“Gran persona mi amigo Gera, el martes estuvo en mi taller trabajando hasta tarde, comimos alas y me contaba de lo orgulloso que estaba de sus dos hijos y los 25 años de matrimonio con su esposa; también me contaba de sus nuevos proyectos y me aconsejaba del disfrutar la vida. Mi oración es que su familia y seres queridos puedan hallar en el señor Jesucristo la esperanza y el refugio en estos momentos tan difíciles”.