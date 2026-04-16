Médico de Upala es investigado tras supuestamente protagonizar bochornoso incidente con la Fuerza Pública

Un médico cirujano del hospital de Upala, Alajuela, es investigado luego de supuestamente protagonizar un incidente con oficiales de la Fuerza Pública, la madrugada del miércoles 15 de abril.

Se trata de un doctor de apellido Camacho, quien fue sorprendido por las autoridades pasadas las 3 a.m., luego de que, en apariencia, chocara contra una cuneta.

De acuerdo con el reporte preliminar, el médico habría estado bajo los efectos de alguna sustancia y, al momento de la intervención policial, les gritó improperios a los oficiales, lo que generó un altercado en el sitio.

La investigación es tanto penal como administrativa en su propio lugar de trabajo.

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El cirujano de apellido Camacho es investigado como sospechoso de conducción temeraria. Foto: Archivo GN, Ilustrativa

Intervención policial

Los hechos se dieron cuando los oficiales atendieron la situación tras el supuesto accidente. Al llegar, encontraron al conductor en una condición que levantó sospechas, lo que derivó en la interacción que ahora es parte de la investigación.

Ante lo ocurrido, el director del hospital de Upala, Ángel Andrés Ávila, confirmó que ya se iniciaron acciones administrativas para esclarecer los hechos.

Abren investigación a doctor de Upala

“Desde la dirección del hospital de Upala hemos iniciado las acciones administrativas correspondientes en apego a la normativa institucional, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso. Para el hospital es fundamental que todos los funcionarios actúen con responsabilidad conforme a los principios que rigen el servicio público dentro y fuera de su ámbito laboral”, indicó Ávila.

La Fiscalía de Upala le confirmó a La Teja que abrió una investigación por el aparente delito de conducción temeraria.

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“A él se le tomaron datos de identificación y, tras valorarse sus arraigos procesales, se determinó que, por ahora, puede permanecer apegado al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, señalaron en el Ministerio Público.

El caso corresponde al expediente 26-000111-2080-PE, el cual fue remitido a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde continuará el trámite respectivo.