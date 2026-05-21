MEP toma decisión urgente ante fuertes lluvias y caminos afectados por la onda tropical #3

Algunos centros educativos suspendieron las clases para este jueves 21 de mayo debido a la alerta verde y al mal tiempo generado por el paso de la onda tropical #3.

La información fue confirmada por Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“El Ministerio de Educación Pública suspendió lecciones en diferentes partes de la región Caribe debido a las dificultades de acceso hacia los centros educativos”, explicó Picado.

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Mal tiempo y dificultades de acceso afectan varias comunidades del Caribe, en las imágenes se ve la zona que comunica Siquirres con Matina, cerca del río María de Dios. Foto: Bataneño (Bataneño/Bataneño)

Zonas bajo alerta verde

Desde la tarde de este miércoles 20 de mayo, la región Caribe permanece bajo alerta verde junto con Sarapiquí y Turrialba.

Las autoridades señalaron que las lluvias continuarán afectando estas regiones durante las próximas horas.

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Mal tiempo y dificultades de acceso afectan varias comunidades del Caribe, en las imágenes se ve la zona que comunica Siquirres con Matina, cerca del río María de Dios. Foto: Bataneño (Bataneño/Bataneño)

Lluvias seguirían varios días

Picado advirtió que las condiciones lluviosas podrían extenderse incluso durante el fin de semana.

“Para el fin de semana se espera el tránsito de la onda tropical número 4. Los vientos alisios y la humedad podrían mantener las lluvias en las próximas horas y días”, afirmó.

Las autoridades mantienen vigilancia debido a la saturación de suelos, el aumento en el caudal de ríos y los incidentes registrados por las fuertes precipitaciones.

Para saber si su hijo tendrá lecciones comuníquese con la escuela o colegio al que asiste.