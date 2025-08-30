Mexicana ligada a la banda de Los Mazos regresó a Costa Rica pero no como ella esperaba

Tania Ojeda Ávila, de 28 años, es una mexicana vinculada a una banda criminal conocida como Los Mazos. A ella le tocó regresar a Costa Rica de la manera que jamás esperaba.

La trajeron esposada y a la espera de enfrentar un proceso penal que la podría enviar varios años a la cárcel.

Ojeda fue extraditada la noche de este jueves 28 de agosto desde Colombia y llegó a suelo costarricense a las 11:45 p. m.

Luego de que en octubre del 2024 la capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, al ser requerida por los investigadores de la oficina de Interpol -San José del OIJ, por figurar como sospechosa del delito de robo agravado y asociación ilícita en nuestro país.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el 31 de octubre del 2017 en la joyería Eurochronos en Multiplaza y otra en Tiempo Global en Plaza Colonial, ambas en Escazú.

El Ministerio Público afirmó que los integrantes de la banda usaron rostros de calaveras para entrar al comercio aprovechando que era Halloween. Al parecer, la banda El Mazo también había atacado en Canadá y México.

De acuerdo con las autoridades, Ojeda, al parecer, participó en el robo en la joyería Tiempo Global, su función habría sido esperar en un carro a que los otros miembros cometieran el robo para luego encargarse de trasladar y custodiar las joyas robadas.

La banda de Los Mazos estaba conformada, en su mayoría, por mexicanos y varios de sus miembros fueron detenidos en México, Uruguay y Costa Rica.

Se les conoció con este nombre debido a que usaban mazos para cometer los asaltos. Este tipo de atraco es muy común en México.

Por este mismo caso, anteriormente en nuestro país se detuvieron a otros cuatro mexicanos, tres hombres y una mujer, cuando pretendieron salir por el aeropuerto Juan Santamaría con 13 relojes de lujo, estos también fueron señalados como miembros de Los Mazos.