“Mi amor, ya se hizo justicia”: Tiktoker Marisol llega a la tumba de ‘Tingo’ tras conocer la sentencia

La tiktoker costarricense Marisol Gómez visitó el cementerio para contarle a su pareja, Eliécer Torres León, conocido como “Tingo”, que finalmente se dictó sentencia contra los responsables del violento ataque ocurrido en 2023, en el que él perdió la vida y ella resultó herida.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la mujer aparece en la tumba de su novio acompañada por su madre, en un momento cargado de emoción tras escuchar la decisión del Tribunal Penal de Quepos.

Tingo se ganó el corazón de las seguidoras de Marisol en Tiktok pues se apuntaba a salir en sus videos

“No trajimos ni una flor, pero le venimos a decir a mi amor que ya se hizo justicia, con suegrita que tanto amaba, dígale suegrita, dígale suegrita”, expresó Marisol en el video, mientras recuerda el doloroso proceso que ha vivido desde el crimen.

Luego, cuando se observa la placa con la foto de su amado, la creadora de contenido se acuesta sobre la tumba y le habla mientras toca la placa con la foto de Tingo.

“Se hizo justicia mi amor… demasiado difícil. Vieras cómo te defendieron, no estás, pero te defendieron bastante”, expresó.

Según indicó, ambas ya habían llorado todo lo que tenían que llorar durante el largo proceso judicial.

“Estamos muy felices, ya lloramos todo lo que teníamos que llorar, mi mamá siempre acompañandome en mi dolor, siempre como cuando nos agárrabamos y usted decía que ahí estaba mi mamá de sapa”, sonrié.

Sentencia del Tribunal

El Tribunal Penal de Quepos dictó penas que suman décadas de prisión contra tres hombres vinculados con el ataque ocurrido el 30 de junio de 2023.

Marisol visitó la tumba de Tingo luego de la sentencia (Cortesía/Cortesia)

Los jueces impusieron 58 años de cárcel al sospechoso de apellidos Herrera Herrera, conocido como “Nacho”, quien también era tiktoker.

Además, los imputados Linares Fernández y Monterrey Castrillo recibieron 55 años de prisión cada uno por su participación en los hechos.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Herrera habría contactado a los otros dos hombres para supuestamente planear el ataque contra Marisol y su pareja, a cambio de un pago de tres millones de colones.

Marisol fue a celebrar la condena con su amado Tingo

La investigación señala que los sospechosos se trasladaron hasta Parrita, donde vivía la pareja, y presuntamente ingresaron a la vivienda.

Según la versión fiscal, ambos hombres dispararon en reiteradas ocasiones contra las víctimas. Producto del ataque, Marisol Gómez resultó herida, mientras que Eliécer Torres León murió en el sitio.

“Te amo, mi amor”, dijo, mientras tocaba su la foto de la placa, para terminar con el video.