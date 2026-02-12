Sucesos

Mientras el Valle Central amanece sin lluvia, otra localidad del país sufrió una terrible noche por el agua

Emergencia por inundaciones en barrio San José afecta a 27 niños y 18 adultos

Por Alejandra Morales

A las 9:44 p. m. de este miércoles 11 de febrero, el río Sixaola se desbordó en Talamanca, provocando inundaciones que afectaron la zona de Finca Talamanca, específicamente en el sector de barrio San José.

La emergencia obligó a evacuar a 45 personas, entre ellas 18 adultos y 27 niños, quienes serán reubicados de manera preventiva en el salón multiusos de Bribrí, donde recibirán resguardo mientras se evalúan las condiciones en sus viviendas.

Emergencia por inundaciones en barrio San José afecta a 27 niños y 18 adultos. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

El desbordamiento ocurre en medio de un patrón climático contrastante en el país. Mientras en el Valle Central y el Pacífico predominan condiciones favorables, sin lluvias y con vientos fuertes, en el Caribe Sur y la Zona Norte el panorama es distinto, con lluvias persistentes que continúan afectando a las familias que viven en estas regiones.

Las autoridades mantienen monitoreo en la zona ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen generando afectaciones durante las próximas horas.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

