Millonario robo de ganado terminó en pérdidas incluso para los sospechosos

Un millonario robo de ganado no solo causó pérdidas para los dueños de los animales, sino que también podría llevar a que un hombre pierda lo más valioso: la libertad.

El sujeto de apellido Araya, de 37 años, fue detenido por agentes del OIJ de Pococí, en la zona de Jiménez, por ser sospechoso de este hecho.

Es investigado por robo agravado.

Araya, de 37 años, fue detenido por agentes del OIJ de Pococí, en la zona de Jiménez, por ser sospechoso de un millonario robo de ganado. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los hechos ocurrieron el lunes 19 y martes 20 de mayo anteriores.

De acuerdo con lo que manejan las autoridades, Araya habría llegado a unas fincas ganaderas y, al parecer, mediante amenazas con arma de fuego habría amordazado a las personas que estaban dentro de la finca.

En la casa de Araya, de 37 años, encontraron radios de comunicación, celulares que pudieron haber sido utilizados en el robo. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los delincuentes robaron herramientas agrícolas y pertenencias dentro de la casa, así como ganado.

El primer robo ocurrió en Anita Grande de Jiménez, donde se llevaron cuatro vacas y seis terneros.

El segundo hecho sucedió en calle Los Lirios en Guácimo; en este sitio se robaron 20 animales. Estas reses no han sido recuperadas, dejando millonarias pérdidas económicas.

A Araya le decomisaron celulares, radios de comunicación y chaleco antibalas.

El pasado 5 de junio detuvieron a un sujeto relacionado con este caso, a quien le interpusieron dos meses de prisión preventiva.