Minero que murió sepultado le dejó un regalo a esposa, pero ella soñaba recibirlo de otra forma

El minero Isaac Picado Villalobos, de 24 años, le dejó un último regalo a su pareja, Yamileth Medina Orozco, antes de ser despedido para siempre.

Pese a que la familia quería recibir su cuerpo para velarlo, eso no fue posible y la noche de este martes decidieron cremarlo debido a la descomposición que tuvo al estar tres días sepultado. De la funeraria llamaron a Yamileth y le explicaron la situación, ella junto a los demás familiares decidieron que era lo mejor.

Isaac Picado Villalobos junto a su pareja, Yamileth Medina Orozco. Él murió sepultado en una mina en Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Foto: Yamileth Medina para La Teja

“Hace mucho tiempo le compré un anillo a él y se lo regalé, ayer después de que lo cremaron lo único que me entregaron fue el anillo que le había dado. Antes de que me lo dieran tuve que ir a comprar un vestido negro porque qué iba a tener ropa para su funeral, uno nunca está preparado para esto y cuando me llamaron de la funeraria me fui lo más rápido que pude y lo único que me entregaron fue el anillo.

“Me sentí tan mal porque cuánto me hubiese gustado ir a comprar un vestido blanco y que hubiese sido él personalmente quién me dé un anillo en otras condiciones, en otro escenario, me sentí horrible, porque me tuve que comprar un vestido para poder despedirlo y él de despedida me devuelve el anillo”, manifestó Yamileth, quien tenía seis años de relación con Isaac y juntos son padres de dos hijos.

La hija mayor de la pareja depende 100% de Yamileth, porque a la pequeña no se le desarrollaron los huesos de la columna totalmente y cada tres horas le deben cambiar una sonda por drenar su vejiga y para que haga sus necesidades.

Si está en su alcance usted puede ayudar a esta mamá con un SINPE Móvil al 6258-9562.

Las cenizas de Isaac saldrán a las 10 a.m. de la casa de su mamá hacia el cementerio de San Juan Grande de Abangares, en Guanacaste, donde lo despedirán.