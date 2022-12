Miranda Izquierdo abrió su habitación 7 veces la madrugada que murió María Luisa Cedeño

Las llaves electrónicas del hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, Quepos, donde mataron a la doctora María Luisa Cedeño Quesada también fueron parte de las pruebas para la investigación por el homicidio.

La encargada de la investigación, Raquel Salazar, indicó en sus informes las horas en las que abrieron las habitaciones.

Afirmó que la habitación 7 donde estaba hospedado el administrador de empresas costarricense de apellidos Miranda Izquierdo fue abierta en siete ocasiones durante la madrugada del 20 de julio del 2020.

Estas aperturas el 20 de julio del 2020 fueron -de acuerdo con el historial de las llaves- a las 00:52 am, 00:53 y 0:54 (en estos minutos la llave no fue girada, significa que insertaron la llave y no giraron el llavín para abrirla) luego a las 00:57, 00:59 y las 1:14 am (manilla no girada), 1:19 a.m.

Luego de estas siete aperturas, hubo otra apertura a las 7:51 a.m. (manilla no girada) y a las 7:53 a.m., 10:49 a.m., 12:07 m.d. A la 13:00 hay otra apertura que la realiza Lester Jiménez (exempleado de mantenimiento) con la llave maestra que él tenía y por solicitud de Bodaan que lo mandó a buscar.

Raquel Rebeca Salazar encargada de la investigación del homicidio de María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Alejandra Portuguez

La llave asignada al bailarín nicaragüense Herrera Martínez registró que entró a su habitación, la número 21 del hotel a las 2:06 a.m.

La llave que le dieron a María Luisa Cedeño también fue analizada y está registró la última entrada a la habitación a las 6:42 p.m. luego de recoger una comida exprés.