Misterio en Jacó: hallan a hombre sin vida en lote baldío

Víctima no ha sido identificada y el caso está bajo investigación judicial

Por Alejandra Morales

Un hombre, sin identificar y de aproximadamente entre 40 y 50 años, fue hallado sin vida la tarde de este sábado en un lote baldío en Jacó, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo fue reportado pasadas las 6:16 p. m., de acuerdo con el informe de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos se desplazaron al sitio tras recibir la alerta.

Vecinos encontraron una personas fallecida en Jacó, en el cantón de Garabito.
Vecinos encontraron una personas fallecida en Jacó, en el cantón de Garabito. (Radio On/Facebook)

En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que se mantienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas de muerte de la víctima.

“Fue encontrado por vecinos de la localidad, quienes observaron el cuerpo del hombre y dieron aviso a las autoridades”, detallaron en el OIJ.

El caso permanece bajo investigación.

