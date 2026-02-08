Misterio en Jacó: hallan a hombre sin vida en lote baldío

Un hombre, sin identificar y de aproximadamente entre 40 y 50 años, fue hallado sin vida la tarde de este sábado en un lote baldío en Jacó, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo fue reportado pasadas las 6:16 p. m., de acuerdo con el informe de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos se desplazaron al sitio tras recibir la alerta.

LEA MÁS: A una mujer se le cayó el celular en la calle y al intentar recogerlo ocurrió una tragedia

Vecinos encontraron una personas fallecida en Jacó, en el cantón de Garabito. (Radio On/Facebook)

En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que se mantienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas de muerte de la víctima.

LEA MÁS: Confirman la muerte del segundo árbitro involucrado en el choque donde una moto se incendió

“Fue encontrado por vecinos de la localidad, quienes observaron el cuerpo del hombre y dieron aviso a las autoridades”, detallaron en el OIJ.

El caso permanece bajo investigación.