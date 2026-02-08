Misterio en Jacó: hallan a hombre sin vida en lote baldío

Un hombre, sin identificar y de aproximadamente entre 40 y 50 años, fue hallado sin vida la tarde de este sábado en un lote baldío en Jacó, según confirmaron las autoridades.
El hallazgo fue reportado pasadas las 6:16 p. m., de acuerdo con el informe de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos se desplazaron al sitio tras recibir la alerta.
LEA MÁS: A una mujer se le cayó el celular en la calle y al intentar recogerlo ocurrió una tragedia
En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que se mantienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas de muerte de la víctima.
LEA MÁS: Confirman la muerte del segundo árbitro involucrado en el choque donde una moto se incendió
“Fue encontrado por vecinos de la localidad, quienes observaron el cuerpo del hombre y dieron aviso a las autoridades”, detallaron en el OIJ.
El caso permanece bajo investigación.