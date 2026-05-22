Misteriosa coincidencia de casquillos y la misma ruta de escape une dos homicidios en Siquirres

Casquillos que corresponden al mismo calibre de arma de fuego, específicamente 9 milímetros, así como la misma ruta de escape y la forma de operar, coinciden con los homicidios de dos hombres ocurridos en el barrio Tobías Vaglio de Siquirres.

Ahora las autoridades judiciales intentan identificar a los responsables y por eso divulgaron imágenes de los sospechosos con el objetivo de avanzar en ambos casos.

Primer homicidio ocurrió en enero

De acuerdo con las autoridades, el primero de los hechos ocurrió la noche del viernes 16 de enero del 2026.

La víctima fue un hombre de apellido Calvo Arias, de 35 años (identificado previamente como Yhemerson), quien se encontraba en su vivienda en el barrio Tobías Vaglio.

“Según el informe preliminar, los sospechosos habrían ingresado caminando por una zona montañosa de la comunidad, cruzando un río hasta llegar a la casa del ofendido”, señalaron desde la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Los violentos homicidios ocurrieron en barrio Tobías Vaglio, Siquirres. Foto Diario Mirador (Facebook/El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.)

Posteriormente, los sujetos presuntamente dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron nuevamente por la zona boscosa en dirección hacia barrio Nazareth de Siquirres.

Homicidios en barrio Tobías Vaglio, Siquirres

Segundo ataque ocurrió cerca del primero

El segundo homicidio ocurrió la noche del viernes 8 de mayo del 2026, aproximadamente a 100 metros del sitio donde sucedió el primer asesinato.

En este caso, la víctima fue un muchacho de apellido Jiménez, de 18 años.

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El joven viajaba en motocicleta junto con un adolescente de 16 años por el barrio Tobías Vaglio cuando ocurrió el ataque.

Sicarios salieron de zona montañosa

Según las investigaciones, cuando ambos pasaban por un puente de la comunidad, dos hombres salieron de una zona montañosa y comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones.

Producto del ataque, el conductor de la motocicleta cayó sobre la vía pública, mientras que el adolescente logró escapar y refugiarse en una vivienda cercana.

Sin embargo, las autoridades sospechan que los atacantes se acercaron nuevamente al joven herido y le dispararon varias veces más hasta causarle la muerte.

Coincidencias alertaron al OIJ

Las autoridades judiciales consideran que existen importantes similitudes entre ambos homicidios.

“De acuerdo con la investigación, los sospechosos huyeron utilizando la misma ruta de escape empleada en el homicidio anterior, en dirección hacia barrio Nazareth de Siquirres”, señalaron en el OIJ.

Además de la ruta de escape, los investigadores encontraron coincidencias en el calibre del arma utilizada y en la forma en que actuaron los responsables.

OIJ pide ayuda para identificarlos

Debido a esto, el OIJ solicita ayuda de la ciudadanía si usted tiene información de los sospechosos puede ayudar a esclarecer ambos homicidios.

Cualquier información puede brindarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial.