Modelo desaparecida: Esto es lo que se sabe del sujeto que manejaba el carro de Rashab García

La modelo Rashab García Valverde está desaparecida desde el viernes. ( Rashab García Valverde/Instagram)

El caso por la desaparición de la modelo Rashab García, de 32 años, sigue rodeado de misterio, pues su paradero es incierto y el único que podría saber algo sobre ella es el sujeto que estaba manejando su carro.

Se trata de un hombre apellidado Brenes, de 36 años, que fue detenido la tarde de este lunes en Guápiles, sobre la ruta 32, cuando iba manejando el carro de García.

Michael Soto, subdirector del OIJ, dio a conocer que este hombre es un viejo conocido de las autoridades y actualmente investigan por qué tenía en su poder el carro de Rashab, de quien no sé sabe nada desde el pasado viernes.

“Ayer (lunes), en un retén policial en Guápiles, sobre la ruta 32, la Fuerza Pública, en un trabajo muy efectivo, logra ubicar transitando el vehículo de la modelo y el sujeto que lo conducía trató de darse a la fuga”, explicó Soto.

Sobre Brenes, el jefe judicial explicó que este sujeto es vecino de los barrios del sur de San José y cuenta con antecedentes penales. Se supo que dichos antecedentes estarían relacionados con delitos contra la propiedad.

La Teja consultó al Ministerio Público sobre el estado actual de Brenes y cuál sería el presunto delito que se le estaría atribuyendo, pero se está a la espera de respuesta.

Aterrador hallazgo

Soto también reveló que durante la inspección a una casa en Orotina, en la que la modelo vivía con su pareja, dieron con un importante hallazgo.

“Hace pocas horas se terminó la inspección ocular de la casa de habitación donde vivía esta joven con su pareja y se localizaron algunos rastros de sangre que se están procesando para lo correspondiente”, dijo.

En cuanto a la pareja de la modelo, Soto dijo que este sujeto, cuya identidad no ha sido dada a conocer, aún no ha sido ubicado, por lo que no han podido entrevistarlo para conocer su versión de lo sucedido.

El OIJ también confirmó que Rashab desapareció junto a un amigo colombiano, identificado como Nelson Pavón, con quien fue vista por última vez el pasado viernes.

“Este martes, se va a trabajar en diferentes puntos cercanos a la zona, con equipo de rastreo, siempre con la esperanza de que las dos personas aparezcan vivas, pero no podemos descartar ninguna posibilidad”.