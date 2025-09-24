Mordedura de terciopelo deja en estado crítico a hombre de 73 años

Un hombre de 73 años se encuentra en estado crítico, tras sufrir una mordedura de terciopelo en Puriscal, San José.

La terciopelo dejó grave al hombre en Puriscal

La emergencia se dio propiamente en Zapatón, de Chires.

Al parecer, la mordedura fue en una pierna.

La Cruz Roja llegó rápidamente al lugar y lo trasladó de urgencia a la Clínica de Parrita por la cercanía y gravedad del señor.

Las mordeduras de esta serpiente son altamente peligrosas y requieren atención médica inmediata para evitar complicaciones graves.