Mortal choque entre carro y motocicleta frente a supermercado en Desamparados

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó una persona fallecida la noche de este martes en Desamparados.

El accidente ocurrió frente al Megasúper.

Las razones de cómo se dio el accidente se mantienen en investigación; sin embargo, a la llegada de los socorristas, el hombre estaba fallecido.

El motociclista falleció en el sitio del accidente. (Cruz Roja/Cortesía)

De momento, la vía permanece cerrada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes. La escena se mantiene bajo custodia policial.

El accidente ha provocado alto congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.

Noticia en desarrollo