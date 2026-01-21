Sucesos

Mortal choque entre carro y motocicleta frente a supermercado en Desamparados

Una persona falleció en el lugar y el paso permanece cerrado, lo que genera fuerte congestión vehicular en la zona

Por Silvia Coto

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó una persona fallecida la noche de este martes en Desamparados.

El accidente ocurrió frente al Megasúper.

Las razones de cómo se dio el accidente se mantienen en investigación; sin embargo, a la llegada de los socorristas, el hombre estaba fallecido.

últimas horas cruz roja
El motociclista falleció en el sitio del accidente. (Cruz Roja/Cortesía)

De momento, la vía permanece cerrada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes. La escena se mantiene bajo custodia policial.

El accidente ha provocado alto congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.

Noticia en desarrollo

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

