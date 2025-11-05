Motociclista atropella a hombre en Golfito: víctima fue trasladada en condición crítica

Un hombre resultó gravemente herido la noche de este martes tras ser atropellado por una motocicleta en Golfito, Puntarenas.

El hecho se registró a eso de las 9:47 p.m. cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, el peatón fue golpeado por la moto.

El hombre fue llevado grave al hospital de Golfito. (Foto cortesía de )

Según el reporte preliminar, el afectado sufrió múltiples traumas y fue atendido en el sitio por la Cruz Roja, que posteriormente lo trasladó en condición crítica al Hospital Manuel Mora Valverde.

De momento se desconoce la identidad del conductor herido.