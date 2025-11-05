Sucesos

Motociclista atropella a hombre en Golfito: víctima fue trasladada en condición crítica

El hombre fue llevado en condición crítica al hospital tras el accidente

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre resultó gravemente herido la noche de este martes tras ser atropellado por una motocicleta en Golfito, Puntarenas.

El hecho se registró a eso de las 9:47 p.m. cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, el peatón fue golpeado por la moto.

LEA MÁS: Desaparición misteriosa: hija de trabajadora de Teletica salió a pasear a su perra y no volvió

Afectados por la descarga eléctrica fueron atendidos en el Hospital de Golfito.
El hombre fue llevado grave al hospital de Golfito. (Foto cortesía de )

Según el reporte preliminar, el afectado sufrió múltiples traumas y fue atendido en el sitio por la Cruz Roja, que posteriormente lo trasladó en condición crítica al Hospital Manuel Mora Valverde.

LEA MÁS: Padre de dos niñas es la víctima de trágico un accidente de moto, camino a su trabajo

De momento se desconoce la identidad del conductor herido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente motocicletaconductor atropelladogolfitoaccidentes en Costa RicaHospital Manuel Mora Valverde
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.