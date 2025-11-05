Padre de dos niñas es la víctima de trágico un accidente de moto, camino a su trabajo

Un papá de dos hijas es la víctima de un accidente ocurrido la madrugada de este martes, en La Guácima de Alajuela.

La víctima fue identificada como Daniel Flores Garita, de 36 años, papá de dos hijas, quien laboraba en el taller de carrocería Red Cars.

Según trascendió, Flores se dirigía a su lugar de trabajo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta de alto cilindraje en que viajaba y colisionó violentamente contra un poste.

Daniel Flores Garita, de 36 años, falleció en un accidente en Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

El accidente ocurrió alrededor de las 4:36 a. m., y de inmediato, testigos alertaron a los cuerpos de emergencia.

Según el cruzrojista Román Castro, el motociclista presentaba una fractura de fémur en la pierna izquierda, trauma en el tórax y un fuerte golpe en la cabeza.

Pese al rápido traslado al Hospital San Rafael de Alajuela, Flores falleció minutos después de ingresar a la sala de shock, debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias en la escena, con el fin de determinar las causas exactas del accidente.

Vecinos y allegados describieron a Daniel como un hombre trabajador y dedicado al negocio de carrocería.

El hombre era vecino de Atenas.