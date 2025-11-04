Fiscalía Anticorrupción indaga a funcionarios públicos por presunta denuncia falsa contra Randall Zúñiga

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación contra posibles jerarcas del Gobierno que podrían estar implicados en el caso de Randall Zúñiga, director del OIJ.

Esto a raíz de la denuncia que presentó una mujer de Turrialba, quien señaló que personeros del Gobierno, supuestamente, le ofrecieron beneficios estatales para que interpusiera una denuncia falsa de violación en contra de Randall Zúñiga.

La causa se le asignó el expediente 25-000971-0359-PE.

Fiscalía Anticorrupción confirma investigación relacionada con jerarcas del Gobierno en caso del director del OIJ. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) indicó que la causa se tramita contra ignorado; en esta se indagan posibles delitos contra los deberes de la función pública; sin embargo, esto es parte de lo que se encuentra en análisis y los ilícitos específicos se establecerán conforme avancen las diligencias de investigación”, señalaron en el Ministerio Público.

Agregaron que, en relación con aspectos de fondo del caso, la FAPTA dijo que no era posible dar detalles, ya que podrían afectar el correcto avance de la causa y, además, se trata de información cubierta por la privacidad de la etapa preparatoria.