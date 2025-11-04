Sucesos

Fiscalía Anticorrupción indaga a funcionarios públicos por presunta denuncia falsa contra Randall Zúñiga

Fiscalía Anticorrupción confirma investigación relacionada con caso del director del OIJ

Por Alejandra Morales y Adrián Galeano Calvo

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación contra posibles jerarcas del Gobierno que podrían estar implicados en el caso de Randall Zúñiga, director del OIJ.

Esto a raíz de la denuncia que presentó una mujer de Turrialba, quien señaló que personeros del Gobierno, supuestamente, le ofrecieron beneficios estatales para que interpusiera una denuncia falsa de violación en contra de Randall Zúñiga.

La causa se le asignó el expediente 25-000971-0359-PE.

Randall Zúñiga, comparece en Económicos
Fiscalía Anticorrupción confirma investigación relacionada con jerarcas del Gobierno en caso del director del OIJ. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) indicó que la causa se tramita contra ignorado; en esta se indagan posibles delitos contra los deberes de la función pública; sin embargo, esto es parte de lo que se encuentra en análisis y los ilícitos específicos se establecerán conforme avancen las diligencias de investigación”, señalaron en el Ministerio Público.

Agregaron que, en relación con aspectos de fondo del caso, la FAPTA dijo que no era posible dar detalles, ya que podrían afectar el correcto avance de la causa y, además, se trata de información cubierta por la privacidad de la etapa preparatoria.

Randall Zúñigadirector del OIJdelitos sexuales
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

