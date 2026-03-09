Motociclista de 19 años muere tras vuelco en Esparza

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven la noche del domingo en Esparza, Puntarenas.

La emergencia fue reportada alrededor de las 11:30 p. m., cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre el vuelco de una motocicleta.

Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un hombre de 19 años que presentaba múltiples traumas producto del accidente. Sin embargo, tras la valoración realizada por los cruzrojistas, se confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

El joven de 19 años falleció en el sitio. (Cruz Roja/Cortesía)

Para atender la emergencia fue despachada una unidad de soporte básico de la Cruz Roja, que se encargó de la valoración inicial.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.