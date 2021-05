Las autoridades afirmaron que al momento del suceso llovía mucho y la carretera no está demarcada, lo cual dificulta la visibilidad. El conductor del tractor, de apellido González, y el motociclista circulaban en el mismo sentido de San Carlos hacia el centro de Los Chiles. Trascendió que el chunche no llevaba reflectantes. Al parecer Rayo iba muy rápido y no observó al chapulín que se movilizaba delante de él.