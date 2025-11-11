Motociclista murió tras fatal choque con un camión en Aserrí

Un motociclista falleció sobre la vía principal de Aserrí, San José, la madrugada de este martes 11 de noviembre.

La alerta trascendió desde las 5:03 a. m. frente a la carnicería La Aserriceña, según señalaron en la Cruz Roja.

“Se reporta colisión de moto y camión, se aborda a un hombre sin signos vitales”, dijeron en la benemérita.

LEA MÁS: Cruz Roja enfrenta grave problema que podría dejar sin atención a emergencias de fin de año

La víctima falleció sobre la transitada carretera de Aserrí. (Keyna Calderón/Cortesía)

LEA MÁS: Pareja casi pierde la vida en horrible accidente ocurrido en Limón

LEA MÁS: Mamá desempleada recogió dinero para el baile de su hija a punta de rifas, ahora por injusticia no podrán asistir

Las causas que mediaron en esta tragedia están bajo investigación. El paso por esta transitada carretera fue cerrado para que las autoridades tomaran las pruebas necesarias para esclarecer el caso.

La identidad de la víctima no ha trascendido.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) hasta este lunes 10 de noviembre contabilizaban 470 personas fallecidas por fatalidades en carreteras.