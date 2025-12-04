Sucesos

Motociclista queda en condición crítica tras choque en San Francisco de Heredia

El choque entre un vehículo liviano y una motocicleta ocurrió a las 2:41 a.m.

Por Silvia Coto

Un accidente la madrugada de este jueves dejó a un motociclista luchando por su vida.

El accidente ocurrió a las 2:41 a.m., en San Francisco de Heredia.

La Cruz Roja traslado al motocicilsta en condición grave.

Según el reporte preliminar, los socorristas al llegar encontraron al motociclista, un hombre de 25 años, con múltiples traumas y en condición crítica. El hombre fue trasladado al Hospital de Heredia.

Las circunstancias exactas del accidente no han sido confirmadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes. La escena quedó a cargo de la Policía de Tránsito.

