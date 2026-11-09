Motociclista vio con terror cómo el hombre que viajaba con él fue asesinado en plena calle

Un motociclista presenció con horror cómo el hombre que viajaba junto a él perdió la vida tras ser víctima de un despiadado ataque, mientras que él logró sobrevivir de milagro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ese homicidio ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. de este domingo en el sector de Guadalupe, en Goicoechea, San José.

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En cuanto a la víctima de ese hecho, este fue identificado por las autoridades judiciales como un hombre apellidado Zelaya, de 27 años.

Según la versión que maneja la Policía Judicial, el crimen ocurrió cuando ambos hombres viajaban en una moto por el sector mencionado.

El hombre falleció tras recibir un balazo en la axila derecha. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“De acuerdo con la información preliminar, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, aparentemente, fueron interceptados por un vehículo desde cuyo interior varios sujetos habrían realizado múltiples detonaciones de arma de fuego en su contra, impactando al Zelaya”, indicó el OIJ.

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Los investigadores que atendieron el caso informaron que Zelaya falleció de forma inmediata en el sitio del ataque, a consecuencia de un impacto de bala que recibió en la axila derecha.

“El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación con el objetivo de determinar el móvil de los hechos e identificar a las personas sospechosas de cometer este delito”, finalizó la Policía Judicial.