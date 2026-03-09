Sucesos

Motorizado abrió fuego contra mujer y joven en Tirrases y los dejó muy graves

Una mujer de 33 años y un hombre de 24 resultaron heridos de bala en el abdomen luego de que el ocupante de una moto les disparara

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un ataque a balazos ocurrido la noche del domingo en Tirrases de Curridabat, en San José, dejó como saldo dos personas heridas, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los heridos fueron llevados al Hospital Calderón Guardia. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

LEA MÁS: Video capta meteoro en el cielo y sorprende a vecinos en varias zonas de Costa Rica

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:37 p.m., cuando una mujer y un hombre se encontraban sentados en la calle.

En ese momento, pasó una motocicleta por el lugar y el ocupante comenzó a dispararles, impactándolos en varias ocasiones.

Producto del ataque, la mujer de apellido Viales, de 33 años, y un hombre de apellido Mejías, de 24 años, resultaron heridos de bala en el abdomen.

LEA MÁS: Mujer sobrevive tras caer al río Torres en barrio México: testigos dicen que su pareja la habría lanzado

Tras la balacera, ambos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Calderón Guardia, donde permanecen delicados

De momento, las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar el motivo del ataque y dar con el responsable de los disparos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
tirrasescurridabatbaleadogravesmotociclista disparómujer heridajoven heridaheridos en tirrases
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.