Motorizado abrió fuego contra mujer y joven en Tirrases y los dejó muy graves

Un ataque a balazos ocurrido la noche del domingo en Tirrases de Curridabat, en San José, dejó como saldo dos personas heridas, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los heridos fueron llevados al Hospital Calderón Guardia. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:37 p.m., cuando una mujer y un hombre se encontraban sentados en la calle.

En ese momento, pasó una motocicleta por el lugar y el ocupante comenzó a dispararles, impactándolos en varias ocasiones.

Producto del ataque, la mujer de apellido Viales, de 33 años, y un hombre de apellido Mejías, de 24 años, resultaron heridos de bala en el abdomen.

Tras la balacera, ambos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Calderón Guardia, donde permanecen delicados

De momento, las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar el motivo del ataque y dar con el responsable de los disparos.