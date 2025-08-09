Sucesos

Muchachita de 13 años está desaparecida en Puntarenas

La joven fue vista por última vez el pasado 8 de agosto

Por Silvia Coto
Maureen Edith Jirón Bejarano, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida el 08 de agosto
Maureen Edith Jirón Bejarano, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida el 8 de agosto (OIJ/Cortesia)

Una muchachita, de 13 años, está desaparecida y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita ayuda para localizarla.

Se trata de Maureen Edith Jirón Bejarano.

Los familiares interpusieron la denuncia ante el OIJ de Corredores.

Maureen fue reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto. Ella fue vista por última vez en Puntarenas, Corredores.

Las autoridades piden a quien sepa algo de ella que llame al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Maureen Edith Jirón Bejaranodesaparecidapuntarenasoijmuchacha desparecida
