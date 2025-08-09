Muchachita de 13 años está desaparecida en Puntarenas

Maureen Edith Jirón Bejarano, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida el 8 de agosto (OIJ/Cortesia)

Una muchachita, de 13 años, está desaparecida y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita ayuda para localizarla.

Se trata de Maureen Edith Jirón Bejarano.

Los familiares interpusieron la denuncia ante el OIJ de Corredores.

Maureen fue reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto. Ella fue vista por última vez en Puntarenas, Corredores.

Las autoridades piden a quien sepa algo de ella que llame al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.