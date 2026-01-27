Muchacho de 16 años es una de las víctimas mortales de ataque que casi termina en triple homicidio

Un muchacho de apenas 16 años fue una de las víctimas del violento ataque ocurrido la noche de este lunes en Limón, el cual estuvo a punto de terminar en un triple homicidio.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el jovencito falleció tras recibir múltiples disparos en la espalda y el cuello.

LEA MÁS: De múltiples balazos matan a un hombre y dejan otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón

En ese hecho también falleció un hombre apellidado Maxwell, de 29 años, quien recibió varios disparos; mientras que otro sujeto de apellido Sojo, de 35 años, sobrevivió al ataque, pero resultó herido de gravedad.

La Policía Judicial informó que los hechos ocurrieron pasadas las 6 p.m. de este lunes dentro de una propiedad privada, en la que hay un atracadero de embarcaciones, ubicada en un sector conocido como Patio, en Cieneguita de Limón.

Un muchacho de 16 años y un hombre apellidado Maxwell fueron las víctimas mortales. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja /Cortesía para La Teja)

LEA MÁS: Detienen a muchacho de 22 años que habría participado en ataque que cobró la vida de joven en Puntarenas

“De acuerdo con la versión preliminar, los ahora fallecidos y el herido se encontraban dentro de la propiedad cuando en determinado momento, por razones que no están claras, se dio una balacera, siendo que el menor quedó fallecido en el sitio y los otros dos fueron llevados al hospital de Limón”, indicó el OIJ.

Las autoridades informaron que Maxwell falleció poco después en el Hospital Tony Facio de Limón, mientras que Sojo sobrevivió y permanece internado en dicho centro médico.

LEA MÁS: Desmantelan banda en Alajuelita que usaba inhibidor de señal para meterse a robar en carros parqueados

Además de los casquillos decomisados en el lugar del ataque, los investigadores decomisaron 5 motos con denuncia por robo en Limón y dos armas de calibre 9 milímetros.