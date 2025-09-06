Mujer de 29 años perdió la vida de forma trágica mientras caminaba

Una mujer de apellido Morales, de 29 años, perdió la vida de una manera trágica cuando caminaba al lado de la carretera en la frontera sur de Costa Rica.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 7:25 p. m. de este viernes 5 de setiembre, en La Cuesta, 800 metros del centro de Paso Canoas, cuando llegaron no había nada que hacer por la joven.

La víctima de apellido Morales, de 29 años, murió en La Cuesta de Corredores, zona sur de Costa Rica. Foto: Ilustrativa LT (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Ella iba caminando por la carretera cuando fue atropellada por un vehículo, al conductor le realizaron la alcoholemia y resultó negativa, la mujer falleció en el sitio”, explicaron en la oficina de prensa judicial.

El caso lo investiga el OIJ de Ciudad Neily.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmaron que en estos nueve meses del 2025 han fallecido 389 personas en accidentes de tránsito.

