Sucesos

Mujer de 30 años es la víctima del fatal accidente en Cartago

Dos personas más luchan por sus vidas al sufrir heridas de gravedad

Por Silvia Coto

El trágico accidente de tránsito en Ochomogo de Cartago cobró la vida de una mujer de 30 años y dejó dos personas más gravemente heridas, la noche de este viernes.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja traslado a dos personas graves y declaró fallecida a una mujer en Ochomogo, Cartago

La colisión ocurrió frente a la empresa Protecto, en sentido Cartago–San José, cerca de la estación de servicio Cristo Rey, lo que ha generado fuertes presas en la zona.

Según la Cruz Roja, el vehículo involucrado se salió de la vía e impactó contra un árbol cuando, aparentemente, el conductor intentaba realizar un giro en el retorno.

Al llegar al lugar, los socorristas constataron que la víctima no presentaba signos vitales, mientras que trabajaron en la liberación de los otros dos ocupantes, uno de ellos inconsciente.

“En el sitio se declaró fallecida una mujer y se atendieron a dos personas que estaban prensadas: un hombre y una mujer, ambos fueron llevados en condición crítica al hospital”, confirmó Ricardo Arias, vocero de prensa de la Cruz Roja.

Los heridos fueron llevados al hospital Max Peralta en Cartago.

Al parecer, la mujer era pasajera de un servicio de plataformas.

La emergencia fue atendida con múltiples ambulancias, tanto de soporte básico como avanzado, además de unidades de rescate.

La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública se encuentran en custodia de la escena mientras que están a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hagan presentes para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

