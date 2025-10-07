Mujer de 33 años desaparecida en Golfito es buscada con perros de la Unidad Canina

Una mujer de 33 años, cumple tres días de estar desaparecida en las montañas en Golfito, zona sur del país. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una mujer de 33 años cumple tres días de estar desaparecida en las montañas en Golfito, zona sur del país.

La Unidad Canina del OIJ, junto con la Cruz Roja, Fuerza Pública y vecinos, se unieron este martes 7 de octubre para rastrear la zona.

Moisés Núñez, de la Cruz Roja, dio detalles sobre el operativo de búsqueda.

La alerta de la desaparición trascendió desde el domingo 5 de octubre anterior, a las 9 a. m.

“Reanuda las labores de búsqueda en el kilómetro 20 en Golfito, donde reportaron la desaparición de una mujer de 33 años en las montañas de la localidad”, dijo Núñez.

