Mujer de 71 años está muy grave tras ser atropellada

Accidente ocurrió la noche del martes en Alajuela

Por Silvia Coto
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja traslado a la señora en condición grave. Foto: Cruz Roja Costarricense

Una mujer, de 71 años, lucha por su vida luego de ser atropellada en San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja informó que la emergencia se reportó a las 9:33 p. m. del martes cuando un vehículo liviano embistió a la adulta mayor mientras caminaba por la zona

Los socorristas encontraron a la víctima con lesiones de gravedad, ella fue trasladada Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanece en condición crítica.

El accidente quedó en investigación por parte de las autoridades judiciales

