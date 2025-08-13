Mujer de 71 años está muy grave tras ser atropellada

Una mujer, de 71 años, lucha por su vida luego de ser atropellada en San Rafael de Alajuela.
La Cruz Roja informó que la emergencia se reportó a las 9:33 p. m. del martes cuando un vehículo liviano embistió a la adulta mayor mientras caminaba por la zona
Los socorristas encontraron a la víctima con lesiones de gravedad, ella fue trasladada Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanece en condición crítica.
El accidente quedó en investigación por parte de las autoridades judiciales