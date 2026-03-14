Mujer habría intentado matar a una adolescente con un cuchillo en plena calle

Una mujer de apellido Herra figura como sospechosa de intentar matar a una adolescente durante un violento hecho en La Guaria, en Sarapiquí.

Aparentemente, Herra en compañía de otra mujer habrían tenido una discusión con la madre de la joven y tuvieron un forcejeo en la calle.

De acuerdo con la investigación, la muchacha y otro hombre que las acompañaba intervinieron en la situación, lo que habría provocado que la sospechosa se molestara y se retirara hacia su casa, que está a pocos metros del sitio.

Minutos después, presuntamente regresó con un cuchillo y se dirigió hacia la joven.

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Violento incidente ocurrió tras una discusión en la vía pública en Sarapiquí. Foto: Ilustrativa (Foto: Archivo)

La acusación señala que Herra amenazó a la joven y se lanzó contra ella, iniciando un forcejeo durante el cual habría intentado herirla en varias ocasiones con el arma.

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Sin embargo, la menor habría logrado evadir el ataque al tirar su cuerpo hacia atrás, lo que impidió que la agresión se concretara. En ese momento, el hombre que se encontraba con ellas intervino y logró detener a Herra.

Por estos hechos Herra deberá enfrentar la justicia el próximo lunes 16 de marzo, de acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2021.

El caso es investigado por las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad de la sospechosa en los hechos.