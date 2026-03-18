Sucesos

Mujer muere atropellada en la Ruta 34 en Orotina

Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo liviano en Orotina.

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Por Silvia Coto

Una mujer falleció la noche del martes tras ser impactada por un vehículo liviano en Orotina, Alajuela.

El suceso se registró a las 10:38 p.m. sobre la Ruta Nacional 34.

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A la llegada de la Cruz Roja la mujer ya estaba fallecido. Foto: ilustrativa (Cruz Roja)

El caso fue atendido por la Cruz Roja, que desplazó una ambulancia de soporte avanzado de vida. A su llegada, los cruzrojistas valoraron a la paciente, una mujer adulta, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el atropello, ni sobre el conductor del vehículo involucrado.

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Las autoridades judiciales trasladaron le cuerpo a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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