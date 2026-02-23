Sucesos

Mujer muere y cuatro hombres resultan heridos en choque sobre ruta 1 en San Ramón

Accidente ocurrió la noche del domingo en San Isidro de Alajuela

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una mujer de apellido Xirinach, de 28 años, falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 11:35 p.m., propiamente sobre la ruta 1.

El paramédico Samir Arce señaló que la alerta la recibieron por el 9-1-1.

LEA MÁS: Vuelco en Tamarindo destapa presunto ataque a balazos contra mujer

Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI
Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

“Se informa del choque de dos vehículos livianos y reportan 5 pacientes, una mujer adulta sin signos vitales, un hombre crítico y otros tres con golpes, son llevados al Hospital de San Ramón”, dijeron en la central de la Benemérita.

LEA MÁS: Tica que vive en Guadalajara, México, describe el terror que viven tras la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera

La mujer fue declarada fallecida en el sitio.

Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI
Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

Al parecer, uno de los conductores involucrados manejaba bajo los efectos del alcohol y habría chocado de frente con el otro vehículo.

Las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias que mediaron en este nuevo accidente de tránsito ocurrido en el cantón ramonense.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer muere en choque en San Ramón, Alajuelachoque de dos carros
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.