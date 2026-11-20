Una mujer que se ganaba la vida trabajando como taxista informal vivió una verdadera pesadilla a manos de tres sujetos, quienes la amenazaron con un puñal para robarle su carro, en Alajuela.

Afortunadamente, las cosas terminaron de la mejor forma para la conductora, pues resultó ilesa y las autoridades lograron detener a los sujetos y recuperar su carro.

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A raíz de estos hechos, la Fiscalía de Flagrancia de San Ramón dio a conocer que los sospechosos, de apellidos Cortés, Espinoza y Morales, cumplirán 15 días de prisión preventiva por los presuntos delitos de robo agravado y privación de libertad.

“La medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Flagrancia de la localidad y corresponde al plazo establecido para los procesos que se tramitan por esta vía”, agregó la Fiscalía.

Los tres sujetos cumplirán 15 días de prisión preventiva. (choochart choochaikupt/iStock)

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre, cuando la ofendida estaba trabajando como taxista informal.

“Al parecer, Morales le solicitó un traslado a la zona de Bajo Tejares; sin embargo, en una parte del trayecto, el hombre le solicitó que se detuviera, ya que necesitaba hacer algo.

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“En apariencia, en ese momento subieron al vehículo los otros dos sospechosos, quienes, presuntamente, la sujetaron del cuello y le colocaron un cuchillo en las costillas para obligarla a darle espacio a uno de los imputados y que este tomara el control del auto”, indicó la Fiscalía.

Al parecer, los hombres trasladaron a la mujer al sector de San Isidro, donde le permitieron bajar. Sin embargo, se sospecha que se quedaron con el carro y con los celulares de la ofendida, para que esta no pudiera alertar a la policía.

“La taxista logró pedir ayuda y, de inmediato, se dio una persecución policial, la cual permitió detener a los sospechosos con los bienes sustraídos. Ahora el caso se investiga bajo la causa 26-000613-1297-PE”.