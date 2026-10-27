Mujer resulta herida de gravedad tras ser atacada por serpiente terciopelo en Alajuela

Una mujer tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico tras ser atacada por un aterrador animal en Alajuela.

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Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que la mujer fue mordida por una serpiente terciopelo.

De acuerdo con la Benemérita, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:32 p.m. en Concepción de Atenas, Alajuela.

La mujer fue llevada a la clínica de Atenas. Imagen con fines ilustrativos.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a una mujer adulta que fue mordida por una serpiente terciopelo. Fue trasladada en condición crítica a la clínica de Atenas”, indicó la Benemérita.

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Los cuerpos de emergencia no dieron a conocer mayores detalles de cómo habría ocurrido el ataque de la serpiente.