Sucesos

Mujer resulta herida de gravedad tras ser atacada por serpiente terciopelo en Alajuela

El hecho ocurrió la noche de este lunes en Atenas

Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Una mujer tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico tras ser atacada por un aterrador animal en Alajuela.

LEA MÁS: Caída de turista en catarata de Cinchona obligó a un rescate de casi seis horas

Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que la mujer fue mordida por una serpiente terciopelo.

De acuerdo con la Benemérita, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:32 p.m. en Concepción de Atenas, Alajuela.

Ambulancia cruz roja
La mujer fue llevada a la clínica de Atenas. Imagen con fines ilustrativos.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a una mujer adulta que fue mordida por una serpiente terciopelo. Fue trasladada en condición crítica a la clínica de Atenas”, indicó la Benemérita.

LEA MÁS: Exmodelo relacionada con Pecho de Rata quedó libre, pero con una condición

Los cuerpos de emergencia no dieron a conocer mayores detalles de cómo habría ocurrido el ataque de la serpiente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cruz Roja CostarricenseConcepción de Atenasataque de serpienteAtenas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.