Una mujer y una niña de 7 años fueron atropelladas en Río Cuarto. Imagen con fines ilustrativos (Reiner MO/Cortesía)

Una mujer de 32 años y una niña de 7 años resultaron gravemente heridas luego de ser atropelladas por un carro en Río Cuarto de Alajuela.

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La Cruz Roja Costarricense le confirmó a este medio que atendió la emergencia y, cuando los paramédicos llegaron al sitio, valoraron a ambas pacientes y procedieron a trasladarlas de inmediato a un centro médico en condición crítica.

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El accidente ocurrió a 150 metros de la delegación policial de Río Cuarto. De momento, se desconoce la identidad de la mujer y de la pequeña.

Tampoco han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el atropello.