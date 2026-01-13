Sucesos

Municipalidad de Puriscal en el ojo del huracán por supuestas irregularidades con proveedores

Fiscalía y OIJ investigan contrataciones y uso de maquinaria en la Municipalidad de Puriscal

Por Alejandra Morales

La Municipalidad de Puriscal y sus jerarcas están en el ojo del huracán por supuestas irregularidades, por las que en apariencia habrían beneficiado a proveedores.

“De acuerdo con la investigación, se han presentado supuestas irregularidades en trámites relacionados con la asignación de contratos y licitaciones con proveedores externos del gobierno local, así como la intervención y reparación de caminos y el uso de maquinaria de manera irregular”, señalaron en el Ministerio Público.

Este caso es investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la sección Anticorrupción del OIJ, quienes este martes 13 de enero allanaron la Municipalidad de Puriscal, el estadio y el plantel municipal, así como una casa, esta última, en apariencia, es de la alcaldesa; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Además, realizaron diligencias en un taller de vehículos en Paraíso de Cartago y en la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.

Fiscalía y OIJ investigan contrataciones y uso de maquinaria en Puriscal. Fotografía: Archivo (Jose Cordero)

El expediente 25-000094-1218-PE investiga los presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, y autorizada por este órgano especializado.

La prueba que se decomise será analizada por la sección especializada del OIJ.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

