Murió joven funcionaria del hospital de San Vito; carro quedó incrustado en vivienda

Grainne Maribe Chinchilla Pineda, conocida como Gronnia, de 24 años, perdió la vida en el aparatoso vuelco de un carro que terminó incrustado en la entrada de una vivienda en barrio Mercedes, en Sabalito de Coto Brus, zona sur de Costa Rica.

Ella era funcionaria del hospital Juana Pirola de San Vito, cuyos compañeros lamentaron profundamente la pérdida de la joven de Registros Médicos.

La fatalidad ocurrió a las 11:43 p. m. de este viernes 28 de noviembre. Las autoridades judiciales afirman que la joven viajaba en el asiento del acompañante.

Grainne Maribe Chinchilla Pineda, conocida como Gronnia, de 24 años, perdió la vida en el aparatoso vuelco de un carro que terminó incrustado en la entrada de una vivienda en barrio Mercedes, en Sabalito de Coto Brus. Foto: San Vito Televisión (San Vito Televisión/San Vito Televisión)

“El conductor del carro habría perdido el control y se salió de la carretera, chocando contra un muro. La mujer es llevada al hospital de San Vito, donde posteriormente la reportan fallecida”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Los agentes judiciales llegaron al centro médico para levantar el cuerpo de la mujer.

De momento, los judiciales desconocen la condición de salud del conductor, solo se sabe que era un hombre.La Cruz Roja atendió la alerta y dijo que el hombre se trasladó por sus propios medios.

Violento vuelco dejó a muchacha de 17 años en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa, Coto Brus. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

LEA MÁS: Niño de 2 años es hallado deambulando solo por la calle y con graves golpes en Venecia de San Carlos

Grainne Maribe Chinchilla Pineda, conocida como Gronnia, de 24 años, perdió la vida en el aparatoso vuelco de un carro que terminó incrustado en la entrada de una vivienda en barrio Mercedes, en Sabalito de Coto Brus. Foto: Hospital San Vito Juana Pirola (Hospital San Vito Juana Pirola /Hospital San Vito Juana Pirola)

Otro vuelco en San Ramón

Otro vuelco de carro ocurrió en San Isidro de San Ramón, sobre la ruta 1, a las 3:19 a. m. de este sábado.

“Se atienden a tres pacientes, se trasladan al hospital de San Ramón, uno en condición crítica”, detallaron los paramédicos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) registraba hasta este miércoles 26 de noviembre 493 personas fallecidas en accidentes en carretera.

LEA MÁS: Triste casualidad vuelve aún más doloroso el caso de mamá que murió cuando iba a su graduación

LEA MÁS: Hombre acusado del atroz femicidio de Emilce Soto acepta los cargos para no ir a juicio