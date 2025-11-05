Sucesos

Narcoavioneta provoca megaoperativo: buscan a dos sospechosos en tres provincias

Las autoridades buscan a dos hombres vinculados con el hallazgo de una narcoavioneta

Por Silvia Coto

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este martes cuatro allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.

Dos de las diligencias se realizan en fincas ubicadas en Upala de Alajuela, en la zona norte, mientras que las restantes tienen lugar en Quepos de Puntarenas y en Santo Domingo de Heredia.

El objetivo del operativo es detener a dos hombres sospechosos de tráfico internacional de drogas, vinculados con un decomiso efectuado en julio del 2023, cuando las autoridades ubicaron una avioneta y carro un tipo pick up con 420 paquetes de cocaína y cerca de $8.000 mil (poco más de 4 millones de colones) en efectivo.

En aquella ocasión, la alerta fue atendida por oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio de Vigilancia Aérea, quienes intervinieron una pista clandestina en La Victoria, en San José de Upala.

En el operativo de este miércoles participan agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia, la Unidad Canina y la Fuerza Pública, en apoyo a los equipos de la PCD.

🔹 Noticia en desarrollo.

