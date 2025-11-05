Sucesos

Falleció el joven de 17 años que fue atacado a balazos en Pavas

La Policía encontró un carro abandonado donde al parecer viajaban los pistoleros que atacaron al joven de 17 años

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
El joven falleció en el hospital San Juan de Dios. (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, la mañana de este miércoles, que el joven de 17 años, quien fue atacado a balazos en Pavas, falleció.

El muchacho fue herido la noche del martes en Bribrí, en Lomas de Pavas, San José.

LEA MÁS: Padre de dos niñas es la víctima de trágico un accidente de moto, camino a su trabajo

Las autoridades judiciales detallaron que, según las primeras investigaciones, el joven estaba en la calle cuando llegó un carro desde el que le dispararon en varias ocasiones.

Los vecinos, al darse cuenta de que estaba herido, lo cargaron y buscaron un carro particular para empezar con el traslado al centro médico; sin embargo, una ambulancia de la Cruz Roja llegó y se hizo cargo del menor.

LEA MÁS: Balacera en Pavas deja un adolescente herido de gravedad

En un video que circula en redes sociales, se observa la desesperación de los vecinos por llevarlo a un centro médico.

El muchacho sufrió heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

LEA MÁS: Colegiala que murió atropellada por bus estudiantil tenía un gran sueño que estaba a días de disfrutar

El OIJ confirmó que cuando ingresó al hospital San Juan de Dios fue declarado fallecido.

La Fuerza Pública encontró, a un kilómetro de donde se dieron los hechos, un carro abandonado que se presume es donde viajaban los pistoleros.

El cuerpo de menor fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras que el caso sigue en investigación para dar con los sospechosos y el móvil del crimen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
joven baleado en Pavasfallece menor heridobalacera PavasOrganismo de Investigación judiciallomas pavashomicidio pavas
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.