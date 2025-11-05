Falleció el joven de 17 años que fue atacado a balazos en Pavas

El joven falleció en el hospital San Juan de Dios. (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, la mañana de este miércoles, que el joven de 17 años, quien fue atacado a balazos en Pavas, falleció.

El muchacho fue herido la noche del martes en Bribrí, en Lomas de Pavas, San José.

Las autoridades judiciales detallaron que, según las primeras investigaciones, el joven estaba en la calle cuando llegó un carro desde el que le dispararon en varias ocasiones.

Los vecinos, al darse cuenta de que estaba herido, lo cargaron y buscaron un carro particular para empezar con el traslado al centro médico; sin embargo, una ambulancia de la Cruz Roja llegó y se hizo cargo del menor.

En un video que circula en redes sociales, se observa la desesperación de los vecinos por llevarlo a un centro médico.

El muchacho sufrió heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

El OIJ confirmó que cuando ingresó al hospital San Juan de Dios fue declarado fallecido.

La Fuerza Pública encontró, a un kilómetro de donde se dieron los hechos, un carro abandonado que se presume es donde viajaban los pistoleros.

El cuerpo de menor fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras que el caso sigue en investigación para dar con los sospechosos y el móvil del crimen.