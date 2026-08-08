Ni en su propia casa estuvo a salvo: adolescente de 16 años es atacado a balazos en Tibás

Un adolescente de 16 años fue víctima de un violento ataque con arma de fuego dentro de su propia vivienda, en Colima de Tibás, San José.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto y es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como una tentativa de homicidio.

La oficina de prensa del OIJ informó que los agentes atendieron la situación a partir de la 1:23 a. m., luego de que se reportara el ataque contra el muchachito.

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Un adolescente de 16 años fue atacado a balazos dentro de su propia vivienda en Colima de Tibás durante la madrugada de este sábado. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

“El ofendido que es un menor de 16 años, se encontraba en su vivienda y por razones que se investigan habría recibido varios impactos por proyectil de arma de fuego”, indicó el OIJ.

El adolescente resultó herido y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Por ahora, las autoridades no han establecido qué ocurrió antes de los disparos, cómo se desarrolló el ataque ni quiénes serían los responsables.

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Los agentes judiciales trabajan para determinar las circunstancias que mediaron en la agresión y establecer si el adolescente era el objetivo de los atacantes.

El caso permanece bajo investigación y, de momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.