Niño atacado por cocodrilo tenía la ilusión de ver su casa decorada para Navidad

Nueve días han pasado desde el trágico ataque del cocodrilo. Foto: Archivo/ John Duran

El pequeño Julio Otero Fernández, de 8 años, estaba muy ilusionado por la llegada de la Navidad, no por el hecho de recibir algún regalo, sino por ver su casa decorada con luces para esa época tan especial.

Lamentablemente el chiquito no podrá disfrutar de esa festividad, todo por culpa del cocodrilo que acabó con su vida el pasado 30 de octubre en Matina de Limón.

Tragedia de niño atacado por cocodrilo obligará a su familia a regresar a Nicaragua

La trágica muerte de Julio también apagó la ilusión de su familia de celebrar la Navidad, pues ahora para ellos ese será solo un día más en el que no podrán estar al lado del pequeño.

“Él se alegraba mucho al ver la casa adornada con luces y todo. Va a ser muy triste, porque pensábamos adornar la casita, pero ya ahora no tenemos anhelo de nada, no quiero nada de eso”, dijo Margini Fernández, mamá del niño, a La Teja.

La madre del chiquito contó que como todo niño, Julio deseaba recibir regalos para Navidad, pero no le mencionó algún juguete en específico, lo que sí destacó Fernández es que el niño amaba pasar esa festividad junto a sus cuatro hermanos.

Pese a la insistente búsqueda de vecinos en el río Matina aún no se han encontrado restos del niño. (Bataneño)

Mamá de niño atacado por cocodrilo: “Fue duro ver cómo se llevaba a mi hijo para adentro del río”

“Nos había pedido juguetes, pobrecito, a él le encantaban los juguetes demasiado. Nos hubiéramos sentido contentos de estar con él para Navidad, pero no va a ser así”, dijo Fernández.

Sin último adiós

La madre del chiquito contó que ella y su familia mantenían la esperanza de encontrar los restos de su hijo para enterrarlo y darle un último adiós, sin embargo, con cada día que pasa esa esperanza disminuye.

Hasta el momento no han tomado la decisión de si realizarán alguna especie de acto para despedirse de su hijo antes de regresar a Nicaragua.

Papá de niño atacado por cocodrilo pide ayuda para recuperar los restos de su hijo

“Aquí han venido los hermanos a orar y hacer culto, pero solo eso. Me habían dicho que iban a poner fotos de él como para hacer una vela, pero no hicieron nada, igual yo no me siento bien como para ver fotos de él, porque me hace recordarlo y me pongo muy triste”, contó.

En cuanto al cocodrilo, Fernández contó que los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no han logrado atrapar al animal, debido a que las lluvias de los últimos días han incrementado el caudal del río Matina.