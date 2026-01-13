Niño de 11 años lucha por su vida tras violento choque de bicicleta y carro en Heredia

Un accidente de tránsito dejó gravemente herido a un niño de 11 años que viajaba en bicicleta en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia.

Esta situación fue reportada a las 9:21 p.m. de este lunes 12 de enero.

La Cruz Roja informó que el menor fue impactado por un vehículo liviano y que su condición era delicada al momento de ser atendido.

Cruz Roja confirmó que el niño se encuentra en condición crítica. (Chat /Cortesía)

“Se informa de choque de bicicleta y vehículo, en la escena se indica menor de unos 11 años el cual se traslada condición crítica al Hospital de Niños”, señalaron los socorristas.

Las circunstancias que mediaron en este accidente aún no están claras y se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

