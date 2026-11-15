Niño de 6 años es trasladado en condición crítica a hospital tras atropello

El menor fue atropellado por un vehículo en Sabalito de Coto Brus. (Cruz Roja)

Un niño de 6 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Juana Pirola, en San Vito de Coto Brus, luego de ser atropellado por un carro.

La Cruz Roja Costarricense le confirmó a La Teja que la emergencia ocurrió pasadas las 6 p. m. de este sábado en Sabalito, en el cantón de Coto Brus, Puntarenas.

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Los cruzrojistas atendieron al menor en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia al centro médico, debido a la gravedad de su condición.

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De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del atropello.