Niño de un año sufre quemaduras con agua hirviendo mientras caminaba detrás de su mamá

El niño fue trasladado en condición crítica al hospital tras sufrir las quemaduras

Por Alejandra Morales

Un niño de 1 año y 3 meses sufrió graves quemaduras con agua hirviendo. La lamentable situación ocurrió cuando caminaba detrás de su mamá.

La Cruz Roja atendió la emergencia en Pavón, en Altos de Conte, en Golfito, zona sur del país, a 200 metros del Ebais de la zona indígena.

Niño de un año sufre quemaduras graves en Golfito. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

Cómo ocurrió el accidente

“Según el reporte inicial, el niño caminaba detrás de su madre cuando una paila con agua hirviendo cayó accidentalmente sobre él, provocándole quemaduras en el pecho, el tórax y los brazos”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

El menor se mantenía consciente y alerta, presentando quemaduras en aproximadamente un 40% de su cuerpo.

La lamentable situación fue alertada a las 5:40 p.m. de este jueves 4 de diciembre, pero trascendió hasta la mañana de este viernes. Fue llevado en categoría crítica al Hospital de Ciudad Neily para su atención.

