Noche de terror en Curridabat: mujer es atacada a balazos y lucha por su vida

Una mujer fue víctima de un violento ataque al ser impactada a balazos en Tirrases de Curridabat, la noche de este miércoles 18 de marzo.
La agresión ocurrió pasadas las 7 p. m., en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Calderón Guardia, donde ingresó en condición crítica.
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El caso es atendido por la Fuerza Pública, cuyos oficiales lograron la detención de varios hombres que se movilizaban en motocicleta y que figuran como sospechosos de la agresión.
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Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia contra las mujeres en el país.
En lo que va del 2026, al menos, 16 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica.