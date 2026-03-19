Noche de terror en Curridabat: mujer es atacada a balazos y lucha por su vida

Una mujer fue víctima de un violento ataque al ser impactada a balazos en Tirrases de Curridabat, la noche de este miércoles 18 de marzo.

La agresión ocurrió pasadas las 7 p. m., en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Calderón Guardia, donde ingresó en condición crítica.

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Sospechosos fueron detenidos tras la agresión ocurrida en Tirrases, Curridabat. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

El caso es atendido por la Fuerza Pública, cuyos oficiales lograron la detención de varios hombres que se movilizaban en motocicleta y que figuran como sospechosos de la agresión.

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Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia contra las mujeres en el país.

En lo que va del 2026, al menos, 16 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica.