Sucesos

Noche de terror en Curridabat: mujer es atacada a balazos y lucha por su vida

Sospechosos fueron detenidos tras la agresión ocurrida en Curridabat

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Por Alejandra Morales

Una mujer fue víctima de un violento ataque al ser impactada a balazos en Tirrases de Curridabat, la noche de este miércoles 18 de marzo.

La agresión ocurrió pasadas las 7 p. m., en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Calderón Guardia, donde ingresó en condición crítica.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Sospechosos fueron detenidos tras la agresión ocurrida en Tirrases, Curridabat. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

El caso es atendido por la Fuerza Pública, cuyos oficiales lograron la detención de varios hombres que se movilizaban en motocicleta y que figuran como sospechosos de la agresión.

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Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia contra las mujeres en el país.

En lo que va del 2026, al menos, 16 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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