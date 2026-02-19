Sucesos

Noche trágica en Cahuita: atropello cobra la vida de un hombre

Accidente con motocicleta en Cahuita enluta a una familia la noche del miércoles

Por Alejandra Morales

Un fatal accidente en carretera llenó de dolor a una familia la noche de este miércoles 18 de febrero, luego de que se registrara un atropello con una motocicleta en Hone Creek, en Cahuita de Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:42 p. m., lo que movilizó a los equipos de la Cruz Roja hasta el lugar para atender a las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar, los socorristas brindaron asistencia a dos personas. Una de ellas fue trasladada a la clínica de la localidad y en el sitio declararon sin vida a un hombre adulto, quien presentaba lesiones de gravedad producto del impacto.

Accidente con motocicleta en Cahuita enluta a una familia la noche del miércoles. Foto: Ilustrativa (Reiner MO/Cortesía)

Por ahora, las causas que mediaron en esta tragedia no han trascendido, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente.

atropello en Hone Creekmuere hombre en atropello en Hone Creek
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

