Noche trágica en Cahuita: atropello cobra la vida de un hombre

Un fatal accidente en carretera llenó de dolor a una familia la noche de este miércoles 18 de febrero, luego de que se registrara un atropello con una motocicleta en Hone Creek, en Cahuita de Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:42 p. m., lo que movilizó a los equipos de la Cruz Roja hasta el lugar para atender a las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar, los socorristas brindaron asistencia a dos personas. Una de ellas fue trasladada a la clínica de la localidad y en el sitio declararon sin vida a un hombre adulto, quien presentaba lesiones de gravedad producto del impacto.

Por ahora, las causas que mediaron en esta tragedia no han trascendido, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente.