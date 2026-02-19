Sucesos

Impactante video muestra el horrible vuelco de carro que dejó a tres personas heridas en Puriscal

Los tres ocupantes del carro fueron trasladados a centros médicos

Por Adrián Galeano Calvo

Tres personas vieron a la muerte muy de cerca cuando el carro en el que viajaban, por motivos que aún no están claros, sufrió un aparatoso vuelco tras salirse de una calle.

La Cruz Roja informó que el accidente ocurrió a eso de las 12:54 p.m. de este miércoles en Puriscal, San José, específicamente en la localidad de Los Ángeles.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del violento accidente, en el que se ve como el vehículo, tras salir de la calle, se estrella contra una parada de bus y luego queda volcado sobre su techo.

“Al ser las 12:54 p.m., se nos despacha al sector de Puriscal, propiamente en barrio Los Ángeles, para la atención del vuelco de un vehículo liviano. Al llegar a la escena, valoramos a tres pacientes, los cuales tuvieron que ser trasladados en una categoría urgente al CAIS de la localidad”, informó la cruzrojista Valeria Jiménez.

Vuelco carro Puriscal Heridos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

